hh.ru: средняя зарплата курьеров в России выросла до 146 тыс. рублей

Зарплата курьеров за год выросла на 26%, в среднем до 146 тыс. руб., сообщает ТАСС со ссылкой на данные hh.ru. Ожидаемая оплата труда, которую сотрудники службы доставки указывают в резюме, почти в три раза ниже — 53,5 тыс. руб.

По сравнению с 2024 годом спрос на курьеров увеличился на 15%. В топ-5 регионов по числу вакансий для работников службы доставки попали Подмосковье, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан.

По данным «Авито Подработки», в январе-октябре 2025 года сильнее всего выросло число предложений частичной занятости для соискателей без опыта в сфере доставки, грузоперевозок и логистики. Спрос на курьеров увеличился на 51%, а их медианная оплата составила 59 457 руб. в месяц.

