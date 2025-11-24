Новогодняя суета приносит прибыль

Новый год раньше срока — как выяснил “Ъ FM”, за последнюю неделю, бизнес опубликовал более 100 тыс. вакансий, связанных с предновогодней подготовкой. И большая часть предложений — в Москве. Сколько можно заработать на праздничной суете? И кто уже опережает по окладам курьеров? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Почти половина россиян, как показывают соцопросы, планируют подработку до конца года. И самые активные в поиске — зумеры. В этой возрастной группе планируют потенциальную занятость более 60% респондентов. Как обычно ищут разовые задачи и гибкий график. А вот миллениалы просматривают подработки, связанные с основной профессией. А сезонных вакансий перед Новым годом стало заметно больше, продолжает официальный представитель hh.ru в регионах Мария Бузунова: «В 2025 году бизнес достаточно рано начал готовиться к Новому году.

Это видно не только по тому, как украшают улицы, но и в целом по рынку труда: увеличивается количество вакансий, связанных с подработкой на предновогодних и новогодних праздниках. Москва лидирует — открылось более 20 тыс. рабочих мест. Очень хороший показатель, что бизнес разгоняется к началу новогодних каникул и требует достаточно много рабочих рук. Зарплата в конце ноября-начале декабря растет в среднем от 10% до 15%. В некоторых вакансиях, например, в курьерских, особенно в Новый год, прибавка может достигать 100%».

Бизнес перед праздниками ищет продавцов на ярмарки, доставщиков, упаковщиков. Фасуя красную икру, например, или, собирая, продуктовые корзины, в декабре можно заработать от 150 тыс. руб. А кто-то уже ищет «трезвых водителей», на время корпоративов. Но треть из всех предновогодних вакансий, как выяснил “Ъ FM” приходится на курьеров. Столичные компании уже развозят подарки по адресам партнеров и клиентов.

И предлагают курьерам на машине от 250 тыс. руб., а дальше будет еще дороже, не исключает генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров: «Ситуация в экономике не самая простая. Основная задача привлечения дополнительных рук — это не позволить проявиться пиковому спросу, потому что это всегда значительное удорожание. Всегда удобно все делать это заранее. В этом году это дополнительно осложняется тем, что в некоторых регионах, например, в Санкт-Петербурге, мигрантам запретили работать в такси, в доставке. Это сразу вызвало определенный рост спроса на российских граждан.

С другой стороны, ужесточение миграционного законодательства неизбежно приводит к тому, что приходится привлекать студентов и школьников старших классов».

Аниматоры сейчас также в топе самых востребованных сотрудников, они нужны в парках, на катках, детских праздниках. В декабре начинающим артистам бизнес готов заплатить и 150 тыс. руб. в месяц. Но нанять их непросто, их перекупают сервисные компании, которые предлагают персонал на корпоративы «под ключ». Отсюда и такой разброс цен на услуги деда Мороза и Снегурочки.

И сейчас эта самая дефицитная пара, говорит руководитель ивент-агентства Republic Free Юрий Мирошников: «Конкуренция за хороших артистов — головная боль. Недавно обратилось дружественное агентство, они тоже работают с корпоративным сегментом. И их клиент попросил найти им порядка 10 анимационных бригад, Деда Мороза со Снегурочкой, чтобы в новогоднюю ночь поздравить своих клиентов. Сейчас на рынке с этим сложно, то есть на 31 декабря уже хороших аниматоров нет.

Сколько по Москве можно заработать на этом? Зарплата сопоставима с руководящим составом: условно говоря, ребята, которые активно работают весь декабрь, они зарабатывают свыше 500 тыс. руб.».

В первой половине декабря аниматоры стоят от 10 тыс. руб., если искать на досках объявлений, через агентства — вдвое дороже. Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки 31 декабря в Москве стоит от 60 тыс. руб. в утренние часы, а под бой курантов — от 160 тыс. руб. в зависимости от категории артиста. И это прайс за полчаса. А до утра вполне можно объехать еще пару-тройку адресатов.

Аэлита Курмукова