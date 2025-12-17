Дерипаска выдвинут на пост президента федерации хоккея с мячом

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил о выдвижении региональными федерациями хоккея с мячом кандидатуры бизнесмена Олега Дерипаски на должность главы Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Должность стала вакантной после скоропостижной кончины Бориса Скрынника, возглавлявшего федерацию 16 лет.

«Министерство спорта России поддерживает кандидатуру и окажет содействие в проведении конференции… Олег Дерипаска хорошо известен как человек, который на протяжении многих лет последовательно поддерживает российский спорт и, в частности, русский хоккей. Он финансирует программы поддержки детско-юношеского спорта в регионах и крупнейшие спортивные инфраструктурные проекты, в том числе к Олимпийским играм в Сочи 2014 года»,— рассказал ТАСС господин Дегтярев.

Также министр отметил, что в системе управления русским хоккеем «изменения назрели давно» и «требуется ревизия и обновление управленческой команды, в том числе в регионах». Одной из актуальных задач на ближайшую перспективу Михаил Дегтярев возобновление рабочих отношений с Международной федерацией бенди, восстановление сборных команд России в международных соревнованиях.

ФХМР образована в 1992 году, является правопреемницей Федерации хоккея с мячом СССР. Высший орган организации — отчетно-выборная конференция — проводится раз в четыре года для избрания президента и исполкома. Внеочередная конференция соберется 26 декабря.

Эрнест Филипповский