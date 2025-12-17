Трамп обрадовался назначению Андрея Бабиша на пост премьер-министра Чехии

Президент США Дональд Трамп поздравил Андрея Бабиша со вступлением в должность премьер-министра Чехии. Он сообщил, что рад видеть миллиардера главой правительства страны.

Президент США Дональд Трамп

«Вместе мы снова добьемся больших успехов в сфере обороны, энергетики и борьбы с нелегальной иммиграцией — так же, как это было в наши первые сроки на посту»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Он отметил, что Андрей Бабиш «умеет заключать сделки», а поэтому он ждет от него невероятных результатов: в том числе по вопросу поставок в Чехию американских истребителей F-35.

Чехия и США подписали меморандум о взаимопонимании по продаже Праге 24 истребителей на сумму $6,6 млрд еще в январе 2024 года. Сделку одобрило предыдущее правительство Чехии Петра Фиалы.

Партия ANO, которую возглавляет господин Бабиш и которая победила на парламентских выборах в Чехии в этом году, раньше высказывалась против дорогостоящих военных закупок, а также выступала против сделки о приобретении американских истребителей. Однако в ноябре заместитель председателя партии Карел Гавличек назвал сделку уже решенным вопросом, и Чехии придется выполнить обязательства перед Соединенными Штатами.

В странах Евросоюза к Андрею Бабишу относятся более скептически. Его приход к власти вызвал опасения, что Чехия присоединится к «нарушителям спокойствия» — Венгрии и Словакии.

