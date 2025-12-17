Георгиадис: Кипр хочет вернуть авиасообщение с Россией после конфликта на Украине

Кипр рассчитывает возобновить прямое авиасообщение и восстановить экономические связи с Россией после окончания боевых действий на Украине. Об этом в интервью газете «Известия» заявил глава комитета парламента страны по иностранным и европейским делам Харис Георгиадис.

«Мы рассчитываем на восстановление авиасообщения и наших более широких экономических связей с Россией после прекращения вторжения на Украине»,— сказал господин Георгиадис.

До введения санкций Россия была одним из ключевых источников туризма для острова — в 2019 году российские туристы обеспечили 20% поступлений от туризма, отмечают «Известия». По оценкам посла РФ в республике, потери Кипра от прекращения авиасвязи с Россией превысили €1 млрд.

15 декабря в России открылись восемь визовых центров Кипра — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Самаре.