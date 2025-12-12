Кипр откроет визовые центры в России 15 декабря

Посольство Кипра в сотрудничестве с компанией BLS International откроет визовые центры в России с 15 декабря. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте посольства Кипра в Москве.

С 15 декабря россияне смогут подать визовые заявления в посольстве Республики Кипр в Москве и в его генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. Документы также будут принимать в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Новосибирске. На данный момент контактный центр в Москве обрабатывает запросы граждан, но пока что не дает консультаций.

Стоимость подачи заявления в визовом центре без учета НДС составляет €1,50. В рамках оформления документов аутсорсинг-компания BLS International предложит дополнительные визовые услуги, за которые посольство Кипра не несет ответственности. В свою очередь, визовый сбор для детей от шести до 11 лет составит €45, а с 12 лет — €90, передает ТАСС со ссылкой на данные визовых центров.

В 2025 году въезд на Кипр для россиян осуществляется при наличии действующей шенгенской визы или через оформление национальной визы с помощью консульств. До 2022 года россиянам была доступна упрощенная электронная виза, сейчас ее получение недоступно из-за отсутствия прямых рейсов по направлению из России на Кипр.