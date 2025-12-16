Песков шуткой прокомментировал планы «коалиции желающих» по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией ответил на вопрос журналистов о планах так называемой «коалиции желающих» по размещению войск на Украине. Комментарий прозвучал в колл-центре программы «Итоги года с Владимиром Путиным», соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Вести».

«"Коалиция желающих" на прямую линию не обращалась»,— сказал Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявления европейских политиков о вводе войск.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что представители «коалиции желающих» завершили разработку планов, допускающих размещение сухопутных сил на территории Украины в случае прекращения огня.