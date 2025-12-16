Дважды герой футбольного сезона

Международная федерация футбола (FIFA) на церемонии The Best Awards, прошедшей во вторник, 16 декабря, в Дохе, вручила индивидуальные награды главным героям уходящего года. Престижнейший приз — лучшему игроку — получил французский вингер ПСЖ Усман Дембеле, который осенью был удостоен «Золотого мяча». А приложившие руку к триумфу парижан в Лиге чемпионов Луис Энрике и Джанлуиджи Доннарумма были признаны лучшим тренером и лучшим вратарем соответственно.

Усман Дембеле на тренировке (ноябрь 2025 года)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Итоги состоявшейся 16 декабря в столице Катара Дохе церемонии награждения лучших игроков 2025 года по версии FIFA оказались вполне ожидаемыми. Главный приз достался 28-летнему французскому вингеру ПСЖ Усману Дембеле, который в сентябре также был удостоен «Золотого мяча» (его вручает журнал France Football).

Это решение является признанием вклада Дембеле в исключительный успех парижского гранда в минувшем сезоне. Клуб завоевал пять трофеев, в том числе добрался до первого в истории титула Лиги чемпионов.

При этом Дембеле сыграл ключевую роль в завоевании трофеев. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции с 21 голом в 29 встречах. В 15 матчах главного еврокубка француз отличился восемь раз, а также записал на свой счет шесть результативных передач (в том числе две в финале).

Достижений Дембеле оказалось достаточно, чтобы голосовавшие (главные тренеры и капитаны сборных, журналисты и болельщики) закрыли глаза на промежуточные итоги нынешнего сезона. Он получается для Дембеле скомканным во многом из-за череды травм. В сумме француз пропустил десяток матчей, а когда был доступен, в основном выходил со скамейки запасных.

Всего на награду претендовали 11 футболистов. Трое — одноклубники Дембеле: марокканец Ашраф Хакими, португальцы Нуну Мендеш и Витинья. Остальные — англичанин Гарри Кейн («Бавария»), француз Килиан Мбаппе («Реал»), англичанин Коул Палмер («Челси»), испанцы Педри и Ламин Ямаль, бразилец Рафинья (все — «Барселона») и египтянин Мохаммед Салах («Ливерпуль»).

Лучшим главным тренером года признали Луиса Энрике, под руководством которого ПСЖ и провел исторический сезон.

Во второй раз в карьере испанскому специалисту удалось сделать «требл», то есть за один сезон завоевать чемпионат и кубок страны, а также выиграть престижнейший еврокубок — Лигу чемпионов. Впервые это достижение покорилось ему во время работы в «Барселоне», в сезоне-2014/15.

Лучшим вратарем года назван Джанлуиджи Доннарумма — еще один игрок, входящий в число главных творцов успехов ПСЖ. Он летом покинул клуб и присоединился к «Манчестер Сити».

Премия имени Ференца Пушкаша — за самый красивый гол года — досталась Сантьяго Монтиэлю — двоюродному брату Гонсало Монтиэля, чей пенальти принес аргентинской команде победу в финале чемпионата мира 2022 года. Сантьяго Монтиэль выступает на родине, за клуб «Индепендьенте». 25-летний вингер в одном из матчей чемпионата страны поразил ворота соперника ударом через себя из-за пределов штрафной.

Лучшей футболисткой по версии FIFA стала Айтана Бонмати из «Барселоны», действующая обладательница «Золотого мяча».

Ее клуб сделал «золотой дубль», а сборная дошла до финала чемпионата Европы, где уступила англичанкам лишь по пенальти. Лучшим тренером в женском футболе признана Сарина Вигман, принесшая английской национальной команде вторую подряд победу на Евро. Лучшим голкипером — англичанка Ханна Хэмптон из лондонского «Челси», выигравшая со сборной чемпионат Европы, а с клубом — три внутренних трофея. Премию имени Марты — за лучший гол — получила мексиканка Лизбет Овалье, которой удалось поразить ворота, исполнив так называемый удар скорпионом с разворота.

Награду Fair Play — за образцовое поведение во время игры — получил врач клуба второй бундеслиги «Магдебург» Андреас Харласс-Нойкинг, спасший во время выездного матча против «Регенсбурга» жизнь болельщика домашней команды.

Премией для фанатов наградили болельщиков иракского клуба «Захо». Так FIFA отметила акцию, которую они устроили перед матчем против «Аль-Худуда», бросив на поле около 30 тыс. игрушек, которые позже были направлены больным детям.

Роман Левищев