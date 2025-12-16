В ООН сообщили о семи случаях убийства российских военнопленных на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) с середины ноября зафиксировало четыре случая убийства российских военнопленных украинскими военными и расследует сообщения еще о трех подобных инцидентах. Об этом заявил глава управления Фолькер Тюрк.

«Моя команда также зафиксировала четыре случая казни российских военнопленных украинскими вооруженными силами, и мы рассматриваем достоверные заявления о трех дополнительных инцидентах», — сказал он на межсессионном заседании Совета ООН по правам человека (цитата по ТАСС). Господин Тюрк подчеркнул, что виновные в нарушениях прав человека и гуманитарного права должны быть привлечены к ответственности.

В июне УВКПЧ сообщило, что с 2022 года украинскими военными были казнены 26 небоеспособных мужчин. Согласно докладу управления, 59 из 95 опрошенных российских военнопленных заявили о пытках, включая сексуальное насилие, применение электрошокера, натравливание собак, имитацию казни, угрозы убийством, чрезмерные физические нагрузки и «избиения палками и пластиковыми трубками».