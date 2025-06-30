В ООН признали казни и пытки российских военнопленных ВСУ

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подтвердило, что ВСУ с 2022 года казнили 26 небоеспособных мужчин. В докладе также сообщается о пытках российских военнослужащих, следует из текста доклада УВКПЧ по ситуации с правами человека на Украине.

«УВКПЧ подтвердило казнь 26 небоеспособных человек (все мужского пола), включая российских военнопленных, вооруженными силами Украины с февраля 2022 года»,— написано в документе. По данным управления, большинство фактов убийств приходится на 2022 год и начало 2023-го. В 2024 году зафиксирован лишь один подобный случай.

Как следует из доклада, 59 из 95 опрошенных управлением военнопленных рассказали о пытках. Среди описанных методов ВСУ приводятся сексуальное насилие, пытки электрошокером, натравливание собак, имитация казни, угрозы смертью, чрезмерные физические нагрузки и «избиения палками и пластиковыми трубками».

В докладе УВКПЧ приводится информация о двух неофициальных «местах интернирования» в окрестностях Киева. По крайней мере в одном из них пленные подвергались избиениям.

Также УВКПЧ осудили практику обнародования видеозаписей с российскими военнопленными. В управлении напомнили, что гуманитарное право защищает военнопленных от «любопытства публики». В документе отмечается, что раскрытие личностей отдельных пленных может ставить «под угрозу их жизнь по возвращении на родину или иметь негативные последствия для их семей». В международном ведомстве отметили, что сюда относится раскрытие изображений военнопленных, записей их допросов и любых других персональных данных.