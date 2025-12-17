Рентабельность производства яиц в России упала почти в семь раз за год

Рентабельность производства яиц в России за январь-сентябрь 2025 года составила всего 5,5%, что почти в семь раз ниже показателя годичной давности (38,81%). Об этом свидетельствуют данные Росстата. Продажи яиц за девять месяцев выросли на 10% в штуках, но упали на 13% в деньгах.

Снижение связано с перепроизводством, поясняет собеседник «Ъ» в отрасли. «Немного легче чувствуют себя производители из Сибири, где выпуск яйца не превышает спрос», — добавляет он. После резкого роста в 2022–2024 годах, когда пиковая рентабельность достигала 53,6%, рынок скорректировался. К октябрю 2025 года цены производителей упали до 5,3 тыс. руб. за тысячу штук против 9,9 тыс. руб. ранее.

«Если рост производства яиц продолжится, а спрос не увеличится, то в худшем случае рентабельность в отрасли может снизиться до 2–5%», — прогнозирует партнер Neo Альбина Корягина. По ее оптимистичному сценарию, показатель может стабилизироваться на уровне 5–15% при снижении затрат.

На ситуацию также влияет политика ритейла, который закупает преимущественно яйца категории С1, что приводит к затовариванию других категорий. Эксперты отмечают, что производители уже адаптируются к низким ценам, в том числе за счет экономии на вакцинации поголовья.

