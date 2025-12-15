Путин поздравил красноярцев с открытием филиала НЦ «Россия»

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Красноярска с открытием филиала Национального центра (НЦ) «Россия» на набережной Енисея. В тот же день в городе заработала одноименная выставка-форум. Приветствие главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Филиал НЦ «Россия», убежден Владимир Путин, станет точкой притяжения для делового и дружеского общения жителей Красноярского края и гостей региона. По его словам, «сибирский край» знаменит богатой историей, вкладом в укрепление российской государственности, а также развитие экономики и топливно-энергетического комплекса.

Особое внимание в нынешней экспозиции центра уделено реализации программ в области науки и образования, культуры, туризма, здравоохранения и спорта, добавил президент.

Глава государства положительно оценил расширение проекта до общероссийского уровня. Создание филиалов НЦ, уточнил господин Путин, охватит территорию от Тихого океана до Балтики. Одним из первых регионов, где открылся такой выставочный комплекс, стал Красноярский край.