Тамбовская прокуратура предотвратила отмывание 140 млн рублей

Прокуратура Тамбовской области предотвратила легализацию 140 млн руб., полученных незаконным путем. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе рассмотрения судебных споров между двумя компаниями (их названия не раскрываются) о признании ряда сделок недействительными прокуратура доказала, что их целью было получение необоснованной налоговой выгоды. Установлено, что участники противоправных действий намеренно создали видимость реальных сделок, используя формальные документы для незаконного получения налоговых вычетов и искажения финансовой отчетности.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с позицией прокуратуры и признал действия сторон антисоциальными. В результате деньги были изъяты и направлены в собственность государства. Постановления суда вступили в законную силу.

В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что известного воронежского ресторатора Максима Скоркина приговорили к 17 годам лишения свободы за отмывание 12 млрд руб.

Егор Якимов