Российские нефтекомпании увеличат маржу в IV квартале 2025 года

Российские нефтяные компании могут нарастить маржу в четвертом квартале 2025 года на 15–30% по сравнению с третьим, прогнозирует «Эйлер». Основной источник роста — переработка, выигрывающая от дешевого сырья и высоких цен на нефтепродукты.

Наибольший прирост EBITDA на тонну добычи, по прогнозу, покажут «Башнефть», «Татнефть» и «Газпром нефть» из-за высокой доли переработки. Маржа экспорта дизтоплива в IV квартале выросла на 57% относительно предыдущего, отмечают аналитики. «Экспортные цены стали главным драйвером роста»,— согласен Кирилл Бахтин из БКС.

Однако демпферные выплаты нефтекомпаниям по бензину и дизтопливу в IV квартале, по прогнозу «Эйлер», снизятся на 24% и 33% соответственно. «Снижение выплат оказало прямое давление на EBITDA нефтепереработки»,— отмечает Дмитрий Касаткин (Kasatkin Consulting).

Маржа на АЗС в четвертом квартале все еще отрицательная, но убытки сокращаются. В первом квартале 2026 года в «Эйлер» ожидают ухудшения конъюнктуры маржи переработки из-за возможного сокращения разницы в цене между сырьем и нефтепродуктами.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Прибыль поработает на дизеле».