Прибыль поработает на дизеле

Вопреки снижению цен на российскую нефть аналитики ожидают роста EBITDA нефтяного сектора на 15–30% в четвертом квартале 2025 года. Основной вклад в достижение этого результата внесет нефтепереработка, которая выигрывает от сочетания низких цен на сырье и высоких цен на нефтепродукты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Российские нефтекомпании могут увеличить маржу в четвертом квартале 2025 года, несмотря на расширение дисконтов на сырье из РФ и укрепление рубля, говорится в отчете аналитической компании «Эйлер». По их оценкам, показатель EBITDA отрасли увеличится на 15–30% по сравнению с третьим кварталом и итоги второго полугодия будут заметно сильнее первого. Основным источником роста в «Эйлер» считают переработку, которая выигрывает от сочетания дешевого сырья и высоких цен на нефтепродукты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Наибольший прирост EBITDA на тонну добычи в четвертом квартале, по прогнозу «Эйлер», покажут «Башнефть», «Татнефть» и «Газпром нефть». У этих компаний, отмечают аналитики, высокая доля переработки и значительный объем производства дизтоплива, маржа реализации которого выросла более чем на 40% по сравнению с третьим кварталом. “Ъ” направил вопросы в нефтекомпании.

Результаты, считают в «Эйлер», улучшит, в частности, экспорт нефтепродуктов.

По подсчетам аналитиков, скидки на дизтопливо из РФ в ноябре—декабре оставались на уровне $91–96 за тонну, что ниже начала 2025 года. Это привело к росту маржи экспорта дизтоплива в четвертом квартале на 57% относительного третьего, отмечают в компании. Маржа экспорта мазута увеличилась на 4% квартал к кварталу за счет падения цен на нефть.

С улучшением показателей EBITDA у компаний с уклоном в переработку соглашается Кирилл Бахтин, руководитель центра по аналитике российских акций БКС. Он добавляет, что экспортные цены стали главным драйвером роста, а дисконт на дизтопливо в ноябре даже сократился на фоне расширения скидок на нефть. Аналитик ресурсных секторов «Ренессанс Капитала» Марк Шумилов также указывает на рост рентабельности перерабатывающего сегмента. Но, добавляет он, по итогам всего 2025 года результаты российских нефтекомпаний будут довольно слабыми.

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин говорит, что увеличение маржи по дизтопливу и низкая цена нефти действительно поддержат EBITDA в четвертом квартале при условии нормальной загрузки НПЗ. Высокие показатели на тонну добычи, по его прогнозу, также покажет ЛУКОЙЛ. Но, добавляет господин Касаткин, в целом по сектору эффект будет менее выраженным.

Между тем демпферные выплаты нефтекомпаниям по бензину в четвертом квартале, по прогнозу «Эйлер», снизятся на 24%, по дизтопливу — на 33%.

В ноябре 2025 года выплаты нефтекомпаниям по топливному демпферу составили 64,7 млрд руб. против 43,8 млрд руб. в октябре, следует из данных Минфина. Как считают в «Эйлер», на сумму субсидии сейчас не влияют биржевые котировки бензина и дизтоплива: цены на топливо в Европе увеличивают демпфер, но дисконты на нефть снижают его.

Снижение выплат, отмечает Дмитрий Касаткин, оказало прямое давление на EBITDA нефтепереработки. Часть негативного эффекта, по его словам, компенсирована ростом маржи и корректировкой параметров демпфера, но неопределенность относительно результатов в этом квартале скорее выросла. По указу президента РФ, с октября 2025 по май 2026 года при расчете топливного демпфера не будет учитываться отклонение оптовых цен на АИ-92 и дизтопливо от индикативных. Кроме того, повышен диапазон отклонения биржевых котировок от индикативных, при котором нефтекомпании могут получить демпфер. Для АИ-92 показатель увеличен с 10% до 20%, для дизтоплива — с 20% до 30%.

В первом квартале 2026 года в «Эйлер» ожидают ухудшения конъюнктуры маржи переработки. По словам аналитиков, высокая разница в цене между сырьем и нефтепродуктами может быть временной, а сокращение дисконтов на нефть из РФ пока не наблюдается. Кроме того, внутренние биржевые цены на нефтепродукты снижаются.

Маржа на АЗС в четвертом квартале все еще отрицательная, говорится в отчете. Но, считают в «Эйлер», убытки сокращаются за счет роста розничных цен на бензин и дизтопливо при снижении биржевых котировок. После периода убыточности осенью продажи бензина на АЗС Московского региона в конце ноября впервые с лета стали рентабельными. Опрошенные “Ъ” аналитики ожидают положительной динамики в начале 2026 года (см. “Ъ” от 12 декабря).

Ольга Семеновых