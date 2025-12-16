Эксперт по экстремизму Коротаев: одинцовский убийца вдохновлялся ультраправыми идеями

Нападение на школу в Одинцово является типичным примером феномена транснационального ультраправого насилия, подпитываемого онлайн-радикализацией. Такое мнение в беседе с «Ъ» высказал эксперт в области терроризма и экстремизма журналист Петр Коротаев.

Праворадикальный децентрализованный терроризм впервые был сформулирован как стратегия американским неонацистом Джеймсом Мейсоном еще в 1970–80-е годы. Он призывал к атакам «одиноких волков» и прославлял серийных и массовых убийц. Эпоха интернета привела к ренессансу его идей. Если изучить опубликованные в соцсетях фотографии армейского шлема, который, как утверждают, принадлежал нападавшему, то можно увидеть на нем несколько нанесенных белым маркером надписей, способных прояснить мотивацию юноши.

Так, цифра 2083 — указание на идеологию норвежского террориста Андерса Брейвика, который в 2011 году убил 77 человек. В его манифесте упоминался 2083 год — 400-летняя годовщина Венской битвы, остановившей наступление Османской империи на Европу.

Также на шлеме видна надпись «13/52» — это код, используемый американскими расистами. Они утверждают, что среди жителей США всего 13% чернокожих, но они якобы совершают 52% убийств в стране.

Еще на шлеме есть слово «Sygaown». Это отсылка к убийству чернокожих посетителей продуктового магазина в Буффало (США) в 2022 году. Стрелок Пейтон Гендрон написал на прикладе винтовки аббревиатуру Sygaown, которая расшифровывалась как «Stop Your Genocide Against Our White Nations» («Остановите геноцид против белых наций»).

Даже само нанесение лозунгов белым маркером является подражанием австралийцу Брентону Тарранту, который в 2019 году убил более 50 человек в двух мечетях в Новой Зеландии.

Отдельно стоит отметить лозунг NLM — «No Lives Matter»: «Ни одна жизнь не имеет значения». Эту фразу используют новые экстремистские группы, вдохновленные нацистско-сатанистской идеологией организации «Орден девяти углов» (движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено), созданной в Великобритании в 1970-е. Новые последователи этой идеологии делают акцент на мизантропии, отодвигая на второй план тему расовой войны или захвата политической власти.

Все это однако нельзя считать исключительно западным феноменом. Одной из главных причин такого рода насилия является десоциализированное одиночество, которое испытывают многие молодые люди по всему миру. И позиционирование себя как «воинов за белую расу», по сути, служит оправданием мизантропически настроенной психически нестабильной молодежи.

О событиях в поселке Горки-2 Одинцовского района Московской области, где подросток напал с ножом на учеников средней школы, читайте в материале «Урок начался с поножовщины».

Александр Черных