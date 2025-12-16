Суд пока не принял к рассмотрению иск Банка России к Euroclear

Иск Банка России к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков пока не принят к рассмотрению, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе арбитражного суда Москвы.

12 декабря Банк России подал заявление в арбитраж, потребовав компенсации убытков, связанных с заморозкой российских активов. В начале месяца Еврокомиссия представила план изъятия этих средств из депозитария Euroclear и их последующего использования в качестве кредита Украине.

На этом фоне семь стран ЕС выступили против конфискации замороженных российских активов. Помимо Бельгии, Венгрии и Словакии, к ним присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. По их мнению, прямое изъятие активов может повлечь серьезные юридические риски и подорвать доверие к финансовой системе Евросоюза.