Октан с плюсом

Продажи бензина АИ-95 на АЗС Московского региона впервые с лета стали рентабельными. К 9 декабря маржинальность для АЗС при продаже АИ-95 выросла до 1,73 руб. за литр после отрицательных значений в октябре—ноябре. Аналитики связывают восстановление со снижением биржевых котировок и ожидают положительной динамики как минимум до весны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рентабельность продаж бензина АИ-95 на АЗС Московского региона к 9 декабря выросла до 1,73 руб. за литр против нулевых показателей в ноябре и минус 5–6 руб. в октябре. Значение стало положительным впервые с конца июня. Это следует из материалов к заседанию биржевого комитета ФАС о ситуации на рынках нефти и нефтепродуктов, которые приводятся в обзоре Национального биржевого ценового агентства. Рентабельность продаж АИ-92 на АЗС выросла до 7,7%, или 5,71 руб. за литр против 0,2 руб. за литр в середине ноября и минус 0,5 руб. в октябре.

Рентабельность реализации летнего дизтоплива на АЗС Московского региона выросла до 12,19 руб. за литр, межсезонного — 14,82 руб., зимнего — до 3 руб. за литр.

Показатель рассчитан как разница между средней розничной ценой бензина и региональным биржевым индексом, включая расходы АЗС.

Текущая маржа позволяет сетям компенсировать накопленные в последние месяцы убытки, говорит управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко. Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша говорит, что положительная рентабельность розничных продаж бензина фиксируется, но не в целом по стране. Он отмечает, что в ряде регионов сохраняется существенный разрыв в розничных ценах на топливо между независимыми АЗС и сетями крупных нефтекомпаний.

По словам Евгения Аркуши, динамика рентабельности в ближайшее время будет зависеть от выхода НПЗ из ремонтов и ситуации с сокращением сроков отгрузок биржевого товара с отдельных базисов.

В целом по России в декабре средняя маржинальность по АИ-95 составляет 2,4 руб. за литр, АИ-92 — 2,15 руб. за литр, следует из подсчетов аналитической компании «ОМТ-Консалт», но в Приморском крае, Сахалинской области и Чукотском автономном округе средняя маржа находилась в диапазоне от минус 17 руб. до минус 20,8 руб. за литр по разным маркам бензина, указывают аналитики.

Восстановление рентабельности будет стабильно происходить как минимум до весны при отсутствии внеплановых ремонтов НПЗ, говорит управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. С ним соглашается старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам «Эйлер» Андрей Полищук, отмечая, что текущий рост рентабельности по обеим маркам бензина выглядит устойчивым. В случае отсутствия снижения нефтепереработки маржинальность продолжит рост и в первом квартале 2026 года, добавляет он. По оценкам Bloomberg, в ноябре нефтепереработка в РФ достигла 5,1 млн баррелей, продолжив расти после сентябрьских минимумов.

Цены на АИ-95 на Петербургской бирже по индексу европейской части России в течение ноября колебались в пределах 70–72 руб. за литр. После резкого снижения в начале месяца 11 декабря котировки выросли на 0,49%, до 69,73 руб. за литр.

Сергей Фролов отмечает, что увеличение биржевых котировок при ограниченных возможностях роста розничных цен ведет к снижению рентабельности. Но, добавляет эксперт, подорожание в оптовом сегменте на текущей неделе скорее коррекция, чем устойчивый тренд. В январе из-за длительных каникул снижение спроса приведет к уменьшению выручки владельцев АЗС, указывает господин Фролов.

Положительную динамику рентабельности генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин связывает со снижением оптовых цен. Он отмечает, что котировки АИ-95 сейчас держатся на уровне 69 тыс. руб., хотя еще в октябре цена поднималась выше 80 тыс. руб. за тонну. Господин Терешкин напоминает, что уменьшение цен на бирже отражается на издержках топливной розницы, как правило, с лагом в полтора-два месяца.

Падение биржевых цен, указывает Сергей Терешкин, в том числе связано со стремлением нефтекомпаний добиться отмены запрета на экспорт бензина, действующего до конца 2025 года. В случае снятия эмбарго, добавляет он, производители смогут отыграть потери ноября—декабря. Источник “Ъ” в отрасли говорил, что 15 декабря штаб по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака рассмотрит вопрос об ограничениях экспорта бензина и дизтоплива.

Ольга Семеновых