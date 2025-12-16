Девочку, раненную в Запорожье после атаки дрона, отправят на лечение в Крым

Девочку, получившую тяжелые ранения при атаке беспилотника на Каменку-Днепровскую, перевезут на лечение в Крым. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Ребенок находится на искусственной вентиляции легких. Состояние остается тяжелым, но с некоторой положительной динамикой. Проведена консультация со специалистами Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера. Принято решение об эвакуации девочки в Крым, в Республиканскую детскую клиническую больницу для оказания узкоспециализированной медицинской помощи»,— уточнил господин Балицкий.

По словам губернатора, окончательные выводы о состоянии девочки можно будет сделать спустя пять-шесть дней.

15 декабря минометные обстрелы со стороны украинских войск оставили более тысячи жителей региона без света, один местный житель погиб, ребенок получил тяжелые ранения. На следующий день обстрелы региона продолжились. В городе Пологи погибла женщина 1952 года рождения, которая во время атаки находилась во дворе своего дома.

Александр Дремлюгин, Симферополь