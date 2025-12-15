При атаке ВСУ в Запорожской области погиб местный житель, ранен ребенок

В понедельник после удара вооруженных сил Украины более тысячи жителей Запорожской области остались без света, в ходе атаки один человек погиб, ребенок получил тяжелые ранения. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, украинская армия атаковала Каменско-Днепровский муниципальный округ.

«В результате атаки ВСУ тяжелые ранения получил мужчина 1990 года рождения. При оказании медицинской помощи он скончался. Приношу глубокие соболезнования близким погибшего. На месте работают оперативные службы»,— написал в своем Telegram-канале Евгений Балицкий. Он также сообщил, что в частном домовладении в Каменке-Днепровской пострадала 11-летняя девочка. Ребенок в тяжелом состоянии. На месте было принято решение о ее срочной транспортировке в Мелитопольскую областную больницу. Помимо этого, в городе Каменка-Днепровская был поврежден стальной надземный газопровод и нарушено штатное электроснабжение. Без света остаются 1152 абонента.

Губернатор предупредил граждан, что опасность повторных ударов сохраняется. Ранее в этот день украинская армия нанесла серию минометных ударов по администрации Каховки в Херсонской области. На пороге здания осколками ранило женщину. Беспилотник атаковал гражданскую машину. Мирный житель, управлявший автомобилем, погиб.

Александр Дремлюгин, Симферополь