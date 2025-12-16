Эксперт в области безопасности Аничкин: надо менять законодательство об охране школ

Председатель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Михаил Аничкин в разговоре с «Ъ» указал на системную проблему контрактов школ с частными охранными предприятиями. «У нас охрана учебных заведений считается по остаточному принципу. То есть проводятся тендеры по ФЗ №44, который отдает преимущество той структуре, которая дает минимальную цену. И здесь срабатывает система ''цена-качество'' — чем ниже цена, тем хуже будет охрана и услуги»,— отмечает эксперт.

По словам эксперта, отсюда проистекает еще одна проблема, которая заключается в невозможности бюджетных учреждений напрямую оплачивать охранные услуги. «Мы неоднократно говорили о том, что необходимо пересматривать некие документальные нормы, давать больше свободы директорам школы. В частности, чтобы они имели право на дополнительную статью финансовых расходов — на охранные услуги»,— указывает господин Аничкин. Сейчас все виды охранных услуг вписаны в одну статью расходов — «на хозяйственные нужды», говорит эксперт. Там они находятся наряду с закупками оборудования и тратами на ремонт здания.

О нападении в МБОУ Успенская СОШ в Одинцовском горокруге стало известно утром 16 декабря. 15-летний ученик принес в школу нож, перцовый баллончик и устройство, похожее на СВУ. В коридоре он подошел к толпе младшеклассников с ножом и спросил, какой они национальности. Охранник школы Дмитрий попытался остановить подростка, но тот распылил на него перцовый баллончик и ударил ножом. После этого он догнал одного из четвероклассников и нанес ему несколько ножевых. Ребенок погиб. Подросток задержан, СКР расследует дело об убийства (ч. 2 ст. 105 УК). По данным СМИ, нападавший перед приходом в школу опубликовал в одном из учебных чатов манифест. В нем он винит в проблемах общества ислам, евреев, либералов, движение «Антифа» и ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено). В соцсетях также публикуются его фотографии в футболке с надписью «No lives matter» («Ни одна жизнь не важна»).

Вместе с тем, господин Аничкин уверен, что борьба со скулшутингом (движение «Колумбайн» признано в РФ террористическим и запрещено) заключается не столько в организации охраны, сколько в воспитательной работе с детьми. «Фокусировать надо замов по воспитательной работе, которые изучали, чем живет подросток, в каких он сетях сидит, кто с ним работает вне школы. Это делать надо совместно с родителями, совместно с нашими органами полиции»,— считает господин Аничкин.

По его словам, обеспечение безопасности в школе — лишь часть системной работы по предупреждению нападений со стороны самих учащихся. «Я не могу сказать, что вообще ничего не делается, что-то стало меняться, но пока система выявления подобного умысла по совершению преступления, как вы видите, не срабатывает»,— отметил эксперт. Он также напомнил о проверках, которые проводит комиссия палаты в региональных школах. В их рамках специалисты оценивают антитеррористическую защищенность школ и выявляют предметы демпинга при проведение тендеров на предоставление охранных услуг.

О нападении на школу в Одинцово — в материале «Ъ» «Урок начался с поножовщины».

Полина Мотызлевская