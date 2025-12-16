Психолог Хломов: у напавшего на школу в Одинцово могут найтись подражатели

Администрации учебных заведений, родителям и самим учащимся необходимо быть особенно внимательными в течение 2-3 месяцев после любых нападений на школу или вуз, активно освещавшихся в СМИ. Об этом заявил “Ъ” начальник психологической службы РАНХиГС, председатель НКО «Перекресток Плюс» (содействует развитию детей и подростков) Кирилл Хломов.

По его словам, шумиха может спровоцировать у человека из группы риска желание повторить преступление, чтобы оказаться в центре внимания. «Вот почему очень важно уделить внимание не личности и истории нападавшего, а тем людям, которые пострадали в результате трагедии»,— считает эксперт.

О нападении в МБОУ Успенская СОШ в Одинцовском горокруге стало известно утром 16 декабря. 15-летний ученик принес в школу нож, перцовый баллончик и устройство, похожее на СВУ. В коридоре он подошел к толпе младшеклассников с ножом и спросил, какой они национальности. Охранник школы Дмитрий попытался остановить подростка, но тот распылил на него перцовый баллончик и ударил ножом. После этого он догнал одного из четвероклассников и нанес ему несколько ножевых. Ребенок погиб. Подросток задержан, СКР расследует дело об убийства (ч. 2 ст. 105 УК). По данным СМИ, нападавший перед приходом в школу опубликовал в одном из учебных чатов манифест. В нем он винит в проблемах общества ислам, евреев, либералов, движение «Антифа» и ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено). В соцсетях также публикуются его фотографии в футболке с надписью «No lives matter» («Ни одна жизнь не важна»).

Вместе с тем, эксперт считает, что «исключительно силами работы школьных психологов или социальных работников» предотвратить такие ситуации вряд ли возможно. «Но системная работа психологической службы учебного заведения, включающая мониторинг различного социального и психолого-эмоционального неблагополучия, может существенно снизить риски нападений учеников»,— уверен господин Хломов.

По словам эксперта, школьные и университетские психологи должны обращать особое внимание на учащихся, «находящихся в социальной изоляции» и ощущающих себя изгоями. Другой важный критерий — наличие психологических проблем или эмоционально-психических нарушений. Также следует «держать на карандаше» учащихся, высказывающих идеи о допустимости насилия как способа решения общественных проблем. Без вовлеченности родителей и поддержки администрации учебного заведения задачи профилактики насильственного агрессивного поведения не могут быть решены.

«Практика показывает, что в большинстве случаев такие нападавшие не получали достаточно внимания со стороны психолого-педагогической службы, а различные тревожные симптомы оставались незаметными для взрослых и сверстников. Поэтому здесь будет полезна организация социально-психологического мониторинга — возможно, включающего в себя наблюдение за онлайн-поведением учащихся,— говорит эксперт.— А специалистам службы безопасности образовательной организации надо понимать, что опасность может исходить не только от внешнего по отношению к школьному коллективу человека, но и от ученика, которого они видят ежедневно в течение многих лет».

О нападении на школу в Одинцово — в материале “Ъ” «Урок начался с поножовщины».

Полина Мотызлевская