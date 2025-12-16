FONBET совместно с клубами КХЛ запустил проект «Бабушкин свитер»

Букмекерская компания FONBET запустил новогодний проект «Бабушкин Свитер». Эта кампания стала продолжением прошлогодней инициативы «Батин Свитер», участие в которой приняли игроки клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — ярославского «Локомотива», омского «Авангарда», уфимского «Салавата Юлаева» и магнитогорского «Металлурга».

В этом году к проекту также присоединились клубы Российской премьер-лиги (столичный ЦСКА, самарские «Крылья Советов», «Ростов», тольяттинский «Акрон» и казанский «Рубин»), а также команды, выступающие в чемпионате Белоруссии по футболу. «Мы пригласили бабушек-болельщиц, чтобы вместе создать коллекцию вязаных новогодних подарков — тех самых, в которых живет бесконечная забота и тепло детство»,— сообщили в пресс-службе букмекерской компании.

Отмечается, что в коллекцию войдут 17 моделей вязаных свитеров. каждый из них будет посвящен определенному клубу или турниру.

