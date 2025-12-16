Шамиль Тарпищев рассказал о планах ФТР развивать пиклбол

Федерация тенниса России (ФТР) разработала программу развития пиклбола — ракеточного вида спорта, который часто называют «малым теннисом». Об этом в интервью «Ъ» сообщил президент организации Шамиль Тарпищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шамиль Тарпищев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Шамиль Тарпищев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В пиклбол играют деревянными ракетками на сравнительно небольшом корте. Его параметры — 13,4 м на 6,1 м; стандартный теннисный корт приблизительно в полтора раза больше. Дисциплина стремительно набирает популярность в мире.

«Пиклбол доступен, позволяет уже с четырех лет формировать нужные качества будущего спортсмена», — сказал Шамиль Тарпищев, подчеркнув, что этот вид можно «легко внедрять как форму бесплатного семейного отдыха в парковых зонах и санаториях, повышая тем самым массовость занятий физкультурой и спортом» наряду «с настольным теннисом, городками и шахматами».

«Но только все это не относится к теннису как спорту высших достижений, где ситуация с финансированием вызывает серьезную озабоченность, — добавил президент ФТР. — Нельзя планомерно готовить резерв сборных без ежегодного гарантированного финансирования».

Подробнее — в интервью Шамиля Тарпищева о российском и мировом теннисе.

Арнольд Кабанов