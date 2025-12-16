Ярославский аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов

В ярославском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

О введении ограничений для обеспечения безопасности полетов господин Кореняко сообщал 16 декабря в 5:11. Сообщение о снятии появилось в 18:17.

Ранее полеты в Туношне ограничивали 14 и 15 декабря, в связи с чем был задержан рейс в Санкт-Петербург.

Во вторник, 16 декабря, в Ярославской области не объявлялся режим беспилотной опасности.

Алла Чижова