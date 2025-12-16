Отмена ежегодных деклараций для депутатов и чиновников одобрена в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, предполагающих отмену обязательной ежегодной подачи деклараций о доходах и имуществе для российских госслужащих и депутатов. Вместо этого предлагается внедрить систему непрерывного антикоррупционного мониторинга.

Авторами пакета поправок к нескольким законам стала группа парламентариев от всех фракций во главе с председателем комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Согласно документу, ежегодная подача деклараций должностными лицами госорганов, госслужащими, депутатами и сенаторами отменяется. В обязательном порядке предоставлять сведения о доходах и имуществе они будут лишь в следующих случаях:

при поступлении на государственную службу,

при назначении на новую должность,

при переводе между госорганами,

при включении в федеральный кадровый резерв,

при заключении сделок, сумма которых превышает совокупный доход чиновника, его супруги и несовершеннолетних детей за три года.

Представляя законопроекты на заседании Думы, господин Пискарев подчеркнул, что новая модель не отменяет контроль, а наоборот, делает его более оперативным и целенаправленным. По его словам, речь идет о совершенствовании механизма сбора и анализа информации с целью усиления антикоррупционной эффективности. «Мы не "отменяем декларации", не "уводим чиновников в тень", как кто-то из журналистов написал, а наоборот, совершенствуем порядок подачи сведений о доходах, расходах и имуществе в целях достижения максимального антикоррупционного эффекта»,— заявил единоросс.

Михаил Спиридонов