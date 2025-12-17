На обслуживание интеллектуальной транспортной системы в Орле выделят 55 млн

Муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» (занимается уборкой, ремонтом и благоустройством муниципальной собственности) объявило электронный аукцион по выбору подрядчика на оказание услуг по содержанию и обслуживанию объектов интеллектуальной транспортной системы (ИТС) областного центра на 2026 год. Начальная цена контракта — 55 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Источник финансирования — средства учреждения. Победителю аукциона с даты заключения контракта по 31 декабря 2026 года необходимо обеспечить постоянную техническую готовность к эксплуатации как минимум 83 светофорных объектов, 316 камер видеонаблюдения, встроенных в светофорные панели, 197 транспортных детекторов, двух стационарных метеостанций, девяти датчиков экологического контроля, 27 Wi-Fi-детекторов и мобильного пункта дорожного контроля. Гарантийный срок на обслуживание ИТС составляет 12 месяцев.

Заявки можно подавать до 23 декабря, итоги подведут 25-го.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в ноябре контракт на передачу данных для интеллектуальной транспортной системы в Воронеже и городской агломерации на 40,4 млн руб. получило ПАО «Ростелеком».

Кабира Гасанова