Российские теннисисты установили рекорд по количеству турнирных побед

В 2025 году российские теннисисты разных возрастов выиграли 685 турниров и установили рекорд страны по количеству титулов за один сезон. Об этом в интервью «Ъ» рассказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Больше всего побед пришлось на возрастную категорию до 19 лет — 279. Взрослые теннисисты принесли 191 титул, игроки младше 15 лет — 111 трофеев, младше 13 лет — 64, до 17 лет — 40.

При этом достигло пика и число теннисистов, которые принимали участие в международных турнирах. Их было 1083. «Это абсолютный рекорд, — рассказал Шамиль Тарпищев. — Но различной поддержкой ФТР пользуются примерно 320 человек. Остальные пытаются выплыть самостоятельно».

Он также объяснил, чем обусловлен дефицит больших достижений на юниорских турнирах Большого шлема. В этой категории соревнований главными успехами россиян в прошедшем сезоне были выступления Егора Плешивцева и Тимофея Дерепаско. Первый дошел до парного финала Wimbledon, второй — до четвертьфиналов в одиночном разряде на Открытых чемпионатах Австралии и США.

«Турниры Большого шлема требуют специализированной подготовки, а средств на это недостаточно», — заявил глава ФТР. Он отметил, что «проблема с визами» вынуждает «идти своим путем, не концентрироваться на юниорских мейджорах».

Арнольд Кабанов