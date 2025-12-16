Воронежская агрофирма хочет обанкротить липецкий маслозавод

В Арбитражный суд Липецкой области поступило заявление воронежского ООО «Зерновая группа» Абдурашида Гацайниева о признании банкротом местного производителя растительных масел ООО «Усманьмаслопродукт». Сумма требований и суть их происхождения не раскрываются. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел. Ранее стороны не встречались в суде.

Параллельно в воронежском арбитраже рассматриваются два иска местного торговца оборудованием ООО «Призма» Геворга Аветисяна к маслозаводу. Общая сумма требований компании составляет 44,4 млн руб. Их суть не раскрывается. Оба заявления приняты к производству, судебные заседания назначены на 21 января 2026 года.

По данным Rusprofile, ООО «Зерновая группа» зарегистрировано в Рамонском районе Воронежской области в 2018 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. Владеет и руководит компанией Абдурашид Гацайниев. С 2020 года общество демонстрирует нулевую выручку и чистую прибыль. ООО «Усманьмаслопродукт» зарегистрировано в Усманском районе Липецкой области в 2021 году. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство масел и жиров. Компания принадлежит ее директору Юсупу-Хаджи Ацаеву. В 2024 году общество показало выручку в 382 млн руб. при чистой прибыли 1,4 млн руб. ООО «Призма» зарегистрировано в Рамонском районе Воронежской области в 2023 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием. Владеет компанией Геворг Аветисян. 2024 год общество закончило с нулевой выручкой и чистым убытком в 3 тыс. руб. Гендиректор — София Райская.

На прошлой неделе сообщалось, что липецкое управление ФНС хочет обанкротить местного транспортировщика ООО «ОТК Автологистика».

Егор Якимов