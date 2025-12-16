Роботы-вездеходы «Водоканала» выявили за год около 2 тыс. ненадежных участков сетей

В текущем году с помощью инновационного метода теледиагностики в Петербурге обследовали около 130 км канализационных сетей. Благодаря применению роботов-вездеходов и эндоскопических камер специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» выявили около 2 тыс. участков, требующих повышенного внимания, сообщили в пресс-службе Смольного.

Робот-вездеход ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», используемый для обследования канализационных сетей в Санкт-Петербурге

Фото: Пресс-служба Смольного

Фото: Пресс-служба Смольного

Работающие в Петербурге роботизированные комплексы представляют собой устройства с четырьмя колесами и видеокамерой. Робот управляется с пульта, а изображение с камеры транслируется специалисту. Если диаметр труб слишком мал, то для теледиагностики используется эндоскопическая камера.

Прежде «Ъ Северо-Запад» писал, что на программу роботизации предприятий Петербурга в 2026 году городские власти намерены направить 200 млн рублей. Предполагается, что выделяемые средства помогут организациям и компаниям возместить затраты на внедрение автоматизированных систем и комплексов.

Андрей Цедрик