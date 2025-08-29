Смольный выделит 200 млн рублей на программу роботизации предприятий в 2026 году

На программу роботизации предприятий Санкт-Петербурга в 2026 году городские власти намерены направить 200 млн рублей. Выделяемые средства помогут организациям и компаниям возместить затраты на внедрение автоматизированных систем и комплексов, сообщил в ходе «нулевых чтений» в Заксобрании глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИиТ) Александр Ситов.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В настоящий момент на данную целевую программу на следующий год в бюджете уже предусмотрено 100 млн рублей. Еще столько же планируется заявить в рамках дополнительной потребности, отметил господин Ситов.

По данным председателя КППИиТ, на сегодняшний день на петербургских предприятиях функционируют 1344 робота. Еще 645 компании планируют внедрить самостоятельно — без помощи Смольного. При расчете средней стоимости робота от 2 до 5 млн рублей и утверждении доппотребности в 2026 году городские власти смогут профинансировать внедрение еще до 200 роботизированных систем.

Запущенная в 2025 году программа «Субсидии на возмещение затрат на внедрение роботизированных систем и комплексов» предполагает возмещение предприятиям 80% затрат в случае если оборудование произведено в Санкт-Петербурге. 50% затрат возмещается, если оно произведено в других регионах РФ и 30% — если это оборудование иностранного производства. Лимит субсидии на одно предприятия составляет не более 5 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что проекты роботизации и безлюдных технологий в качестве «пилота» проверят на петербургском заводе Росатома.

Андрей Цедрик