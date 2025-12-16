Эксперты выявили несоответствие высшего образования в СКФО запросам рынка труда

Эксперты Северо-Кавказского федерального университета проанализировали, насколько вузы Северного Кавказа готовят специалистов под нужды работодателей. Они нашли серьезные диспропорции по регионам и направлениям. Руководитель группы Светлана Калюгина, профессор и доктор экономических наук, отметила: понимание этих данных помогает корректировать образовательную политику и снижать безработицу молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКФУ Фото: пресс-служба СКФУ

В СКФО работают 102 вуза, 65% из них сосредоточились в Ставропольском крае и Дагестане. Число студентов выросло на 11,3% с 2022 по 2024 год и достигло 140 тысяч человек. Лидеры по популярности — «науки об обществе» (более 37 тысяч), здравоохранение (31 тысяча) и инженерия (25 тысяч).

В Дагестане 28 вузов готовят избыток кадров по всем направлениям, кроме искусства и культуры. Выпуск гуманитариев — 743 человека при потребности в 7; медиков — 1465 против 372, то есть в 4 раза больше. По инженерии, сельскому хозяйству и педагогическим наукам превышение достигает трехкратного. «Науки об обществе» — самая коммерческая отрасль с коэффициентом платных мест к бюджетным 8,08.

Карачаево-Черкесия имеет 5 вузов, доля бюджетных мест выросла на 9,85%. Бюджет отдают инженерии (25,52%) и педагогике (30,31%). Коммерция лидирует в «науках об обществе» (76,75%). Эксперты фиксируют избыток студентов по большинству отраслей.

В Северной Осетии-Алании 6 вузов, 83% — бюджетные. Контингент вырос на 11,45%, особенно в сельском хозяйстве и инженерии. Гуманитариев выпускают 310 при нужде в 23 (в 13,5 раза больше). Медиков — 490 против 265 (на 85% переизбыток). Инженеры сбалансированы: 1100 выпускников на 1083 вакансии. Педагогиков — 300 против 108.

Ставропольский край насчитывает 32 вуза. Студентов прибавилось на 1,8%, бюджетных мест — на 6%. Инженерия и медицина берут по 25% бюджетных мест. Платные лидируют в «науках об обществе» (43,3%, коэффициент 10,5). В 2025 году край нуждается в 4438 специалистах, к 2030-му — в 3639. Педагоги и медики останутся в топе спроса.

Исследование опирается на данные Росстата, Минобрнауки и сайты вузов. Большинство регионов, кроме Ставрополя, еще не обновили прогнозы по новой методике Минтруда от марта 2024 года.

Станислав Маслаков