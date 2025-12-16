Арбитражный суд постановил взыскать с нидерландской судоверфи 1,25 млрд рублей

Арбитражный суд Мурманской области удовлетворил требование ФГУП «Атомфлот» (входит в «Росатом») взыскать с нидерландской судостроительной компании Damen Shipyards Gorinchem B.V. €13,41 млн (1,25 млрд руб.), а также 6,7 млн руб. судебных расходов. Об этом заявила пресс-служба суда, передает «Интерфакс».

25 июля «Атомфлот» потребовал взыскать с нидерландской судоверфи авансовые платежи по пяти контрактам на 4 млрд руб. о строительстве буксиров ледового класса Arc4.

Ответчик ходатайствовал о прекращении дела на основании рассмотрения указанного спора судом Нидерландов по месту своего нахождения. Он также заявил, что у мурманского арбитража отсутствует исключительная компетенция рассматривать этот спор. Мурманский суд ходатайство отклонил.

Контракты на строительство судов заключили в 2021 году, однако в марте 2022 года Damen заявила о приостановке работ по всем действующим соглашениям с заказчиками из России. Буксиры планировалось использовать на проектах НОВАТЭКа по арктической перевалке.

Кроме того, в 2024 году «Росморпорт» выиграл несколько судов против Damen о взыскании авансов на сумму около 1,9 млрд руб. Сама нидерландская судоверфь в 2023 году подала иск против правительства Нидерландов с требованием компенсировать недополученную из-за санкций против России прибыль.