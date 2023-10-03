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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: судостроительная компания Damen подала иск из-за санкций против РФ

Крупнейшая судостроительная компания Damen хочет обязать правительство Нидерландов компенсировать недополученную из-за санкций против России прибыль. Об этом сообщает Bloomberg.

Иск был направлен в суд Роттердама 10 мая. Подвижек по делу пока нет, но ожидается, что рассмотрение дела продолжится в следующем году. Министерство иностранных дел Нидерландов, курирующее соблюдение санкций против России, не прокомментировало Bloomberg ситуацию с иском.

«До санкций Damen подписывала контракты с российскими покупателями судов, а после вторжения в Украину правительство Нидерландов решило, что такие контракты невозможны»,— сообщил представитель компании Рик ван де Вег.

Damen Shipyards — голландская компания, которая строит различные суда: от военных кораблей до земснарядов и яхт. В том числе компания сотрудничала с российскими бизнесменами: продавала и обслуживала яхты.

В прошлом году Damen заявила, что украинский кризис «оказывает серьезное влияние на компанию». В течение недели после начала СВО компания приостановила поставку судов. Также она приостановила подписание новых контрактов с российскими и белорусскими клиентами.

О том, как из-за санкций поменялся яхтенный рынок,— в материале «Правила поведения на воде».

Александра Горошилова

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