Шамиль Тарпищев прокомментировал переход российских теннисисток под другие флаги

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил смену спортивного гражданства несколькими российскими теннисистками спортивными и околоспортивными факторами. «Поменять спортивное гражданство не значит предать родину», — заявил он.

В 2025 году под флаги других стран перешли пять российских теннисисток. По мнению господина Тарпищева, тенденция продиктована в основном спортивными причинами. «В теннисе подобные вещи зачастую массово происходят в начале олимпийского цикла. — отметил он. — Молодые теннисистки, которые не попадают в основной состав, но мечтают сыграть на Олимпиаде, принимают предложения стран, выдвигающих более выгодные финансовые условия. Со многими из этих стран нам тягаться не под силу». Президент ФТР также напомнил, что «аналогичные процессы давно имеют место во многих олимпийских видах спорта», причем «Россия не только теряла, но и приобретала».

Помимо этого, по мнению господина Тарпищева сказывается геополитическая обстановка, в частности визовые ограничения в отношении россиян. «Для профессиональных теннисистов свободное перемещение по миру критически важно», — подчеркнул глава ФТР.

«С тем, кто не знает спорта и с помощью популистских выступлений в прессе занимается саморекламой, пускаться в полемику бессмысленно. А тот, кто в теме, прекрасно понимает, что спортивная жизнь очень коротка. И что любой человек, который с детства начинает серьезно тренироваться и посвящает спорту свою молодость, стремится использовать отпущенное ему время по максимуму», — резюмировал он.

Арнольд Кабанов