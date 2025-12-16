Заявки на льготы по парковке от ярославцев начнут принимать 17 декабря

17 декабря в Ярославле, Рыбинске, Ростове, Переславле и Угличе в МФЦ начнут принимать заявления на оформление льготных и резидентных парковочных разрешений. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Для удобства жителей приняли решение сдвинуть дату запуска самой системы. Единое парковочное пространство теперь начнет работу не 20, а 25 декабря. Подать заявку на разрешение можно будет через многофункциональные центры в любом из этих пяти городов. Для максимального удобства в МФЦ будут открыты дополнительные окна, а сотрудники прошли специальное обучение, чтобы быстро и грамотно консультировать автовладельцев»,— сообщил Михаил Евраев.

Зампред областного правительства и министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко рассказал, что для подачи заявления на парковочное разрешение в МФЦ нужно предоставить документы о регистрации по месту жительства или пребывания, документы права собственности или найма жилья, а также документы на машину. Льготники должны предъявить документы о праве на льготу.

«Процесс получения резидентного и льготного разрешения займет два дня, исключая день подачи заявления»,— сообщили в правительстве области.

Резиденты смогут оставлять машины бесплатно в зоне платной парковки с 19:00 до 8:00, при наличии платного абонемента — круглосуточно. Льготные категории получат скидку в размере 60% на парковку. Для инвалидов парковка бесплатная.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ввод платного парковочного пространства в регионе был отложен с 20 на 25 декабря, чтобы резиденты и льготники успели получить разрешения.