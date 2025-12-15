В Ярославской области отложили ввод платного парковочного пространства

В Ярославской области старт работы платного парковочного пространства перенесен с 20 на 25 декабря. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в прямом эфире телеканала «ЯПервый».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

Перенос сроков связан с тем, чтобы резиденты смогли получить соответствующие разрешения до начала работы платных парковок.

«Сейчас эти резидентные разрешения можно будет получать в МФЦ, начиная с 17 декабря. После подачи заявки оформление займет день-два. Что, чего и как размещено и на сайте Центра организации дорожного движения, и на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства, и в других местах»,— сказал Михаил Евраев.