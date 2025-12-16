Transfermarkt: рыночная стоимость полузащитника Батракова достигла €25 млн

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). Цена полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова возросла c €23 млн до €25 млн.

Алексей Батраков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Алексей Батраков

Наряду с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, стоимость которого не менялась с июня, Батраков возглавил список самых дорогих игроков РПЛ. Третье место в рейтинге занял бразильский вингер петербургского «Зенита» Луис Энрике, он подешевел на €1 млн и теперь оценивается в €24 млн.

На четвертом месте расположился полузащитник столичного ЦСКА Матвей Кисляк. Он стал самым подорожавшим игроком лиги — его стоимость увеличилась на €4 млн и теперь составляет €20 млн. Замкнувший топ-5 бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон, напротив, потерял в цене €4 млн и был признан самым подешевевшим футболистом РПЛ. После обновления он стоит €18 млн.

В топ-10 самых дорогих игроков РПЛ также вошли:

Жедсон Фернандеш («Спартак») — €18 млн; Педро («Зенит») — €15 млн; Вендел («Зенит») — €15 млн; Константин Тюкавин (московское «Динамо») — €15 млн; Максим Глушенков («Зенит») — €14 млн.

В текущем сезоне 20-летний Алексей Батраков возглавляет бомбардирскую классификацию РПЛ. В 17 матчах он забил 11 мячей и отметился шестью результативными передачами.

Таисия Орлова