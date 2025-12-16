Финальный выход
Косметические новинки декабря
В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — парфюмерно-косметические новинки последнего месяца 2025 года.
Фото: @gigihadid
Конец года — самая горячая пора для косметической отрасли. Активно выходят лимитки, выпускаются необычные коллекции, затейливо оформленные новинки: в преддверии праздников продается все. Провожаем год концептуальными парфюмами, гаджетами для домашнего ухода за кожей и волосами, кремами и сыворотками разряда «антиэйдж» и неожиданно для этого времени года — отдельным направлением средств по уходу за губами с масками, пилингами и бальзамами.
