Финальный выход

Косметические новинки декабря

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — парфюмерно-косметические новинки последнего месяца 2025 года.

Конец года — самая горячая пора для косметической отрасли. Активно выходят лимитки, выпускаются необычные коллекции, затейливо оформленные новинки: в преддверии праздников продается все. Провожаем год концептуальными парфюмами, гаджетами для домашнего ухода за кожей и волосами, кремами и сыворотками разряда «антиэйдж» и неожиданно для этого времени года — отдельным направлением средств по уходу за губами с масками, пилингами и бальзамами.

Foreo, устройство для комплексного ухода за кожей FAQ 402 с технологиями двойного микротока, инфракрасного света, LED-терапии и T-Sonic пульсации: моделирует контуры, уплотняет кожу, уменьшает проявление пигментных пятен.

Foreo, устройство для комплексного ухода за кожей FAQ 402 с технологиями двойного микротока, инфракрасного света, LED-терапии и T-Sonic пульсации: моделирует контуры, уплотняет кожу, уменьшает проявление пигментных пятен.

Фото: Foreo

Dr. Arrivo The Zeus III, A.Global, аппарат для неинвазивного лифтинга Zeus III с эффектом лифтинга, уплотнения и улучшения текстуры кожи.

Dr. Arrivo The Zeus III, A.Global, аппарат для неинвазивного лифтинга Zeus III с эффектом лифтинга, уплотнения и улучшения текстуры кожи.

Фото: A.Global

L’Orеal Professionnel Paris, лимитированный мультистайлер Steampod 4 Meteora: выпрямляет и завивает волосы, используя сочетание тепла и пара.

L’Orеal Professionnel Paris, лимитированный мультистайлер Steampod 4 Meteora: выпрямляет и завивает волосы, используя сочетание тепла и пара.

Фото: L’Orеal

Christian Breton, линия для выравнивания тона кожи? Skin Illuminator: сыворотка и крем с ниацинамидом и витамином С.

Christian Breton, линия для выравнивания тона кожи? Skin Illuminator: сыворотка и крем с ниацинамидом и витамином С.

Фото: Christian Breton

Rivage, интенсивный разглаживающий гель для контура глаз Eye Wrinkle Gel. В составе: экстракт бука, морской коллаген.

Rivage, интенсивный разглаживающий гель для контура глаз Eye Wrinkle Gel. В составе: экстракт бука, морской коллаген.

Фото: Rivage

«Краснополянская косметика», обновленная линия Ceramides: несмываемая маска для лица и крем для области вокруг глаз с комплексом растительных церамидов.

«Краснополянская косметика», обновленная линия Ceramides: несмываемая маска для лица и крем для области вокруг глаз с комплексом растительных церамидов.

Фото: «Краснополянская косметика»

Biobalance, сыворотка-пилинг с АНА- и ВНА-кислотами и экстрактом красной водоросли: выравнивает тон кожи, отшелушивает её и запускает процессы регенерации.

Biobalance, сыворотка-пилинг с АНА- и ВНА-кислотами и экстрактом красной водоросли: выравнивает тон кожи, отшелушивает её и запускает процессы регенерации.

Фото: Biobalance

Dr. Oracle, ультратонкая ревитализирующая тканевая маска Pdrn Recipe Clear Mask.

Dr. Oracle, ультратонкая ревитализирующая тканевая маска Pdrn Recipe Clear Mask.

Фото: Dr. Oracle

Rink, коллекция масел для губ с новым оттенком Lavender Touch.

Rink, коллекция масел для губ с новым оттенком Lavender Touch.

Фото: Rink

Pupa, коллекция Pleasure Lips: масла для губ Pleasure Lip Oil, пилинг-уход для губ Pleasure Lip Peeling питательная маска для губ Pleasure Night Mask.

Pupa, коллекция Pleasure Lips: масла для губ Pleasure Lip Oil, пилинг-уход для губ Pleasure Lip Peeling питательная маска для губ Pleasure Night Mask.

Фото: Pupa

Erre Due, блеск для губ увеличивающий объем Ultra Plump Lip Gloss.

Erre Due, блеск для губ увеличивающий объем Ultra Plump Lip Gloss.

Фото: Erre Due

Dear Dahlia, помада с эффектом зеркального глянца Lip Allure Glow Shine.

Dear Dahlia, помада с эффектом зеркального глянца Lip Allure Glow Shine.

Фото: Dear Dahlia

Nrav, мультистик 3-в-1 в двух универсальных оттенках, для создания естественного натурального макияжа. Формула обогащена маслом лугового пенника, пантенолом и витамином Е.

Nrav, мультистик 3-в-1 в двух универсальных оттенках, для создания естественного натурального макияжа. Формула обогащена маслом лугового пенника, пантенолом и витамином Е.

Фото: Nrav

Nashi, лимитированная новогодняя коллекция средств по уходу за волосами с ароматом выпечки и сахара Candy Dust.

Nashi, лимитированная новогодняя коллекция средств по уходу за волосами с ароматом выпечки и сахара Candy Dust.

Фото: Nashi

Catalysis, натуральный стимулятор роста волос в формате пены Alopel.

Catalysis, натуральный стимулятор роста волос в формате пены Alopel.

Фото: Catalysis

Ostrikov Beauty Publishing, парфюмированный питательный крем-баттер для тела с нотами абрикоса, физалиса, мушмулы, османтуса. Лимитированный выпуск, выпущенный в коллаборации с парфюмерным ателье Scent Hunters.

Ostrikov Beauty Publishing, парфюмированный питательный крем-баттер для тела с нотами абрикоса, физалиса, мушмулы, османтуса. Лимитированный выпуск, выпущенный в коллаборации с парфюмерным ателье Scent Hunters.

Фото: Ostrikov Beauty Publishing

EARTH, парфюмерная вода December in Monaco. Ноты: ваниль, роза, уд.

EARTH, парфюмерная вода December in Monaco. Ноты: ваниль, роза, уд.

Фото: EARTH

Sweet Tooth, парфюмерная вода Me Espresso. Ноты: зерна эспрессо, жасмин, какао-порошок, взбитые сливки, орхидея, бискотти, глазурь, амбра, ваниль.

Sweet Tooth, парфюмерная вода Me Espresso. Ноты: зерна эспрессо, жасмин, какао-порошок, взбитые сливки, орхидея, бискотти, глазурь, амбра, ваниль.

Фото: Sweet Tooth

Ирина Кириенко

