Финальный выход

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — парфюмерно-косметические новинки последнего месяца 2025 года.

Конец года — самая горячая пора для косметической отрасли. Активно выходят лимитки, выпускаются необычные коллекции, затейливо оформленные новинки: в преддверии праздников продается все. Провожаем год концептуальными парфюмами, гаджетами для домашнего ухода за кожей и волосами, кремами и сыворотками разряда «антиэйдж» и неожиданно для этого времени года — отдельным направлением средств по уходу за губами с масками, пилингами и бальзамами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Foreo, устройство для комплексного ухода за кожей FAQ 402 с технологиями двойного микротока, инфракрасного света, LED-терапии и T-Sonic пульсации: моделирует контуры, уплотняет кожу, уменьшает проявление пигментных пятен. Фото: Foreo Dr. Arrivo The Zeus III, A.Global, аппарат для неинвазивного лифтинга Zeus III с эффектом лифтинга, уплотнения и улучшения текстуры кожи. Фото: A.Global L’Orеal Professionnel Paris, лимитированный мультистайлер Steampod 4 Meteora: выпрямляет и завивает волосы, используя сочетание тепла и пара. Фото: L’Orеal Christian Breton, линия для выравнивания тона кожи? Skin Illuminator: сыворотка и крем с ниацинамидом и витамином С. Фото: Christian Breton Rivage, интенсивный разглаживающий гель для контура глаз Eye Wrinkle Gel. В составе: экстракт бука, морской коллаген. Фото: Rivage «Краснополянская косметика», обновленная линия Ceramides: несмываемая маска для лица и крем для области вокруг глаз с комплексом растительных церамидов. Фото: «Краснополянская косметика» Biobalance, сыворотка-пилинг с АНА- и ВНА-кислотами и экстрактом красной водоросли: выравнивает тон кожи, отшелушивает её и запускает процессы регенерации. Фото: Biobalance Dr. Oracle, ультратонкая ревитализирующая тканевая маска Pdrn Recipe Clear Mask. Фото: Dr. Oracle Rink, коллекция масел для губ с новым оттенком Lavender Touch. Фото: Rink Pupa, коллекция Pleasure Lips: масла для губ Pleasure Lip Oil, пилинг-уход для губ Pleasure Lip Peeling питательная маска для губ Pleasure Night Mask. Фото: Pupa Erre Due, блеск для губ увеличивающий объем Ultra Plump Lip Gloss. Фото: Erre Due Dear Dahlia, помада с эффектом зеркального глянца Lip Allure Glow Shine. Фото: Dear Dahlia Nrav, мультистик 3-в-1 в двух универсальных оттенках, для создания естественного натурального макияжа. Формула обогащена маслом лугового пенника, пантенолом и витамином Е. Фото: Nrav Nashi, лимитированная новогодняя коллекция средств по уходу за волосами с ароматом выпечки и сахара Candy Dust. Фото: Nashi Catalysis, натуральный стимулятор роста волос в формате пены Alopel. Фото: Catalysis Ostrikov Beauty Publishing, парфюмированный питательный крем-баттер для тела с нотами абрикоса, физалиса, мушмулы, османтуса. Лимитированный выпуск, выпущенный в коллаборации с парфюмерным ателье Scent Hunters. Фото: Ostrikov Beauty Publishing EARTH, парфюмерная вода December in Monaco. Ноты: ваниль, роза, уд. Фото: EARTH Sweet Tooth, парфюмерная вода Me Espresso. Ноты: зерна эспрессо, жасмин, какао-порошок, взбитые сливки, орхидея, бискотти, глазурь, амбра, ваниль. Ирина Кириенко