Килиану Мбаппе повезло с судейством

Один из самых громких судебных процессов, связанных с футболом, закончился победой знаменитого французского форварда Килиана Мбаппе над его бывшим клубом ПСЖ. Парижский суд по трудовым спорам обязал последний выплатить Мбаппе €61 млн в качестве компенсации за нарушение контрактных обязательств перед игроком. В свою очередь, суд отказался удовлетворить требование ПСЖ о компенсации в €440 млн за якобы нанесенный поведением спортсмена ущерб.

Килиан Мбаппе

Фото: Pankra Nieto / Reuters Килиан Мбаппе

Фото: Pankra Nieto / Reuters

Парижский суд по трудовым спорам обнародовал решение по одному из самых любопытных процессов, связанных с футболом, среди состоявшихся в последние годы. Он обязал клуб ПСЖ выплатить его бывшему форварду Килиану Мбаппе €61 млн в качестве компенсации за невыполненные контрактные обязательства как по зарплате, так и отпускным. При этом иск к знаменитому нападающему со стороны ПСЖ на €440 млн суд отклонил. Представители Мбаппе, комментируя вердикт, сообщили, что он «доказывает простую истину: даже в профессиональном футболе положениям трудового законодательства подчиняются все».

Конфликт между Килианом Мбаппе и руководством ПСЖ, за который он выступал семь лет, возник в 2023 году, когда стало очевидно, что игрок не намерен продлевать истекающий контракт.

Парижане же не горели желанием отпускать футболиста, рвавшегося в «Реал», бесплатно и пытались осуществить вариант с его продажей в саудовский «Аль-Хиляль» за €300 млн (это стало бы рекордной трансферной сделкой в истории футбола). Но для этого Мбаппе должен был продлить договор и согласиться на переход. Ничего из этого он не сделал и ушел в 2024 году в «Реал».

Интересно, что на спортивных результатах ПСЖ уход его главной звезды сказался скорее положительно — в мае этого года парижане впервые в своей истории выиграли Лигу чемпионов.

Вскоре после переезда в Мадрид Мбаппе подал жалобу в Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP), заявив, что ПСЖ недоплатил ему более €55 млн, удержав контрактные выплаты за те месяцы, что предшествовали его уходу в «Реал». LFP, рассмотрев дело, встала на сторону игрока, предписав клубу отдать деньги. ПСЖ подал апелляцию в Федерацию футбола Франции (FFF), но отмены решения не добился.

Весной этого года Мбаппе обратился уже в прокуратуру Парижа, обвинив руководство ПСЖ в моральном преследовании и попытке принуждения к подписанию контракта, рассказав, что в отношении него применялась так называемая тактика лофта — изоляция спортсмена от коллектива. Кроме того, перед стартом позапрошлого сезона Мбаппе не взяли с командой в предсезонное турне по Японии и Южной Корее, отправив тренироваться с резервистами, а потом еще и не заявили на матч первого тура чемпионата Франции.

Встречный иск клуба к Килиану Мбаппе юристы ПСЖ объясняли прежде всего упущенной выгодой из-за отказа Мбаппе от перехода в «Аль-Хиляль».

Остальное — покрытие ущерба, нанесенного имиджу команды, а также компенсация за якобы допущенные футболистом нарушения договоренностей. ПСЖ настаивал, что игрок, который «пользовался исключительными условиями», намеренно вводил в заблуждение клубное руководство, не признаваясь, что уже окончательно решил перебраться в «Реал» еще в 2023 году. В ПСЖ такое поведение считали злоупотреблением доверием.

L’Equipe, AFP и другие медиаресурсы, освещавшие процесс, предполагают, однако, что «сага» о противостоянии Килиана Мбаппе и французского клуба еще не завершена. У ПСЖ есть возможность оспорить решение, продолжив разбирательства.

Алексей Доспехов