Жительница Запорожской области погибла в результате атаки ВСУ

Мирная жительница погибла в результате удара Вооруженных сил Украины по Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. «В результате атаки противника на город Пологи погибла женщина 1952 года рождения. Во время обстрела она находилась во дворе своего дома. Приношу глубокие соболезнования близким погибшей. На месте работают оперативные службы»,— уточнил господин Балицкий.

Глава региона также сообщил, что четыре украинских дрона атаковали автостоянку в городе Васильевка и фактически уничтожили пять автомобилей. В целом, отметил губернатор, за последние сутки ВСУ десять раз атаковали жилые дома и инфраструктуру Запорожской области.

В понедельник минометные обстрелы со стороны украинских войск оставили более тысячи жителей региона без света, один местный житель погиб, ребенок получил тяжелые ранения.

Александр Дремлюгин, Симферополь