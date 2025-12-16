Госдума приняла закон о возвращении участков курским и белгородским переселенцам

Депутаты Государственной думы РФ в заключительном третьем чтении единогласно поддержали законопроект о возвращении земельных участков жителям приграничья, пострадавшим от действий ВСУ и получившим сертификаты. Об этом 16 декабря сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Решение позволит восстановить имущественные права граждан, вынужденно лишившихся земельных участков. Власти Белгородской, Брянской и Курской областей до 1 января 2028 года наделены полномочиями установить региональными законами особый порядок возврата земли прежним владельцам. Участки могут быть переданы бесплатно в собственность или в безвозмездное пользование.

Право на возврат участков имеют жители регионов, которые ранее отказались от своей земли или передали ее в государственную собственность. Это могло быть связано с получением соцподдержки (например, жилищного сертификата) при вынужденном отселении из-за угрозы жизни.

Закон также предусматривает возврат в собственность граждан сохранившихся жилых помещений, ранее переданных в публичную собственность по тем же основаниям.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщил, что в 2025 году пострадавшим от действий ВСУ белгородским переселенцам компенсировали аренду жилья на сумму 1,4 млрд руб.

