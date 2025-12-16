Более 2,3 тысяч камер наблюдения работают в Новороссийске

С начала года количество уличных камер в Новороссийске увеличилось на 369 единиц. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко, делясь итогами развития муниципальной системы видеонаблюдения за прошедшие месяцы 2025 года.

По словам Андрея Кравченко, всего на территории Новороссийска функционируют 2,3 тыс. камер видеонаблюдения. 172 камеры установлены на объектах ключевой инфраструктуры, более 2,1 тыс. единиц техники фиксируют объекты торговли, образовательные учреждения и территории многоквартирных домов.

В этом году в Новороссийске установили три сервера аналитической системы «Купол», функция распознавания лиц появилась у 50 уличных камер. На базе «Безопасного города» начал действовать единый центр оперативного реагирования, который оснащен 11 серверами с обеспечением обработки данных с 251 камерой распознавания лиц и семью камерами определения автомобильных номеров.

В начале декабря администрация города опубликовала в ЕИС «Закупки» тендер на приобретение 275 камер видеонаблюдения за 19,2 млн руб. из муниципального бюджета. Согласно информации об объекте закупки, одна такая камера стоит не менее 69,9 тыс. руб.

София Моисеенко