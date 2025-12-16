В Екатеринбурге вынесли приговор членам марксистского кружка из Уфы

В Центральном окружном военном суда (Екатеринбург) вынесли приговор активистам марксистского кружка из Уфы, сообщает «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Курултая Башкирии Дмитрий Чувилин в 2015 году

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Депутат Курултая Башкирии Дмитрий Чувилин в 2015 году

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

На скамье подсудимых оказались экс-депутат Курултая Башкирии Дмитрий Чувилин, пенсионер Юрий Ефимов, врач Алексей Дмитриев, бывший силовик Павел Матисов и Ринат Буркеев (все внесены в список экстремистов и террористов).

В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в создании и участии в террористическом сообществе (чч. 1 и 2 ст. 205.4 УК РФ), приготовлении к насильственному захвату власти (ч. 1 ст. 30 ст. 278 УК РФ), прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), приготовлении к хищению боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 30 пп. «а», «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ), публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ) и незаконное хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 221.1 УК РФ).

Как было установлено в суде, в 2019–2020 годах Павел Матисов создал террористическое сообщество, куда вовлек своих знакомых. «Участники распределили роли, разработали конспирацию и тактику, после чего публично призывали граждан к террористической деятельности и готовились к вооруженному нападению для завладения оружием и взрывчатыми веществами»,— отмечено в пресс-релизе управления СКР по Башкирии.

Павел Матисов (внесен в список экстремистов и террористов) осужден на 22 года, восемь лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Юрий Ефимов (внесен в список экстремистов и террористов) осужден на 18 лет, семь лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Дмитрию Чувилину (внесен в список экстремистов и террористов) суд назначил 20 лет колонии строгого режима.

Алексею Дмитриеву (внесен в список экстремистов и террористов) — 20 лет колонии строгого режима.

Ринат Буркеев (внесен в список экстремистов и террористов) проведет в колонии строгого режима 16 лет.

Олег Вахитов