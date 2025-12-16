Суд обязал ПСЖ выплатить Мбаппе €61 млн в качестве компенсации

Парижский суд по трудовым спорам обязал футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» компенсировать бывшему нападающему команды Килиану Мбаппе €61 млн. Об этом сообщает агентство AFP.

В июне 2024 года Мбаппе на правах свободного агента перешел из ПСЖ в мадридский «Реал». Позднее стало известно, что он обратился в Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP) по делу о неуплате ему €55,4 млн по старому контракту с ПСЖ. Эта сумма включает в себя треть подписного бонуса (€36 млн), зарплату за три месяца, а также бонус за соблюдение этических норм. В сентябре 2024 года юридическая комиссия LFP постановила выплатить сумму немедленно, однако клуб оспорил это решение. Апелляция была отклонена, после чего ПСЖ обратился в исполнительный комитет Федерации футбола Франции, который также отклонил апелляцию.

В ноябре 2025 года во время слушаний сторона Мбаппе потребовала от ПСЖ €263 млн из-за отказа переквалифицировать его контракт из срочного в постоянный, «несправедливого увольнения, психологического давления и нарушение условий соглашения». В клубе посчитали, что футболист нанес финансовый ущерб в размере €440 млн, поскольку он не принял предложение саудовского «Аль-Хиляля» о переходе на €300 млн. Суд отклонил претензии ПСЖ в полном объеме.

Килиан Мбаппе представлял ПСЖ с 2017 по 2024 год. В составе команды форвард стал шестикратным чемпионом Франции и четырехкратным обладателем Кубка страны. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба — на его счету 256 мячей.

Таисия Орлова