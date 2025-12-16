Покупательница квартиры Долиной потребовала выселить певицу

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье потребовала принудительно выселить артистку из жилья. Прокуратура выступила против выселения певицы и возврата недвижимости госпоже Лурье, передает корреспондент ТАСС из зала Верховного суда.

Сегодня госпожа Долина не явилась на заседание, где рассматривалось дело о ее квартире. Ее представители просили закрыть заседание из-за врачебной тайны и риска нарушения неприкосновенности, однако Верховный суд отказал.

Сегодня ВС рассматривает жалобу Полины Лурье на решения нижестоящих инстанций по делу о квартире в Хамовниках, проданной Ларисой Долиной за 112 млн руб. Осенью Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали законным возврат недвижимости певице.

В начале декабря Лариса Долина в эфире «Первого канала» заявила о готовности компенсировать ущерб Полине Лурье, назвав это «единственным справедливым» решением. Однако госпожа Лурье отказалась отозвать жалобу, посчитав предложенные условия возврата средств неудовлетворительными.