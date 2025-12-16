Джанлуиджи Доннарумма стал лучшим вратарем 2025 года по версии FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) признала голкипера сборной Италии и английского «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумму лучшим вратарем 2025 года. Он впервые стал обладателем этой награды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джанлуиджи Доннарумма

Фото: Peter Cziborra / Reuters Джанлуиджи Доннарумма

Фото: Peter Cziborra / Reuters

В прошлом сезоне Доннарумма выступал за «Пари Сен-Жермен», в составе которого стал победителем Лиги чемпионов и чемпионата Франции, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. В сентябре голкипер перешел в «Манчестер Сити», заключив с клубом пятилетний контракт. В текущем сезоне 26-летний итальянец провел за команду 18 матчей в чемпионате Англии и Лиге чемпионов. Он пропустил 16 мячей, на его счету 8 игр «на ноль».

Лучшего вратаря года определили путем голосования тренеров, капитанов, журналистов и болельщиков. На награду претендовали бразилец Алиссон («Ливерпуль»), бельгиец Тибо Куртуа («Реал»), аргентинец Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), немец Мануэль Нойер («Бавария») испанец Давид Райя («Арсенал»), швейцарец Янн Зоммер («Интер») и Войцех Щенсный («Барселона»).

В 2025 году Доннарумма также стал обладателем премии лучшему вратарю года имени Льва Яшина по версии журнала France Football. В составе сборной Италии он выиграл чемпионат Европы 2021 года.

Таисия Орлова