Прокуратура Липецка добилась сноса аварийного дома на улице Интернациональной

Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры Правобережного района Липецка и обязал администрацию города ликвидировать и снести признанный аварийным расселенный жилой дом на улице Интернациональной. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки прокуратуры было установлено, что здание частично разрушено и не подлежит восстановлению.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в октябре прокуратура предупредила мэра Липецка Романа Ченцова об угрозе обрушения 80 домов.

Кабира Гасанова