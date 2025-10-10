Прокуратура предупредила липецкого мэра об угрозе обрушения 80 домов

Прокуратура Липецкой области объявила предостережение главе администрации Липецка Роману Ченцову: по подсчетам ведомства, 80 многоэтажек города опасны для жильцов, но мэрия не расселяет аварийные дома. Об этом сообщили в пресс-службе надзорной структуры.

В ведомстве привели в пример дом № 1 на улице Клавдии Шаталовой, признанный аварийным в 2017 году. В апреле нынешнего года после обращения жительницы прокуратура установила, что состояние здания значительно ухудшилось. В ходе внепланового обследования представители ведомства выявили несущие и ограждающие конструкции, которые могут внезапно обрушиться. Среди возможных последствий — нарушения в системе газоснабжения, крены и полная потеря устойчивости здания. 16 сентября мэр Роман Ченцов установил в доме режим повышенной готовности.

Сегодня стало известно, что замначальника жилищного управления Орла Анжеллу Дробину оштрафовали за обрушение крыши дома.

Мария Свиридова