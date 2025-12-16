В Брянской области возбудили дело после ДТП с микроавтобусом

СКР возбудил дело о небезопасном оказании услуг по перевозке детей после ДТП с микроавтобусом на трассе М-3 в Брянской области. МВД сообщало о 21 пострадавшем, 10 из которых — несовершеннолетние. Проверку исполнения закона о безопасности дорожного движения также начала региональная прокуратура.

В надзорном ведомстве уточнили, что ДТП произошло утром на 367-м км дороги. Водитель автомобиля Chevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. В нем везли воспитанников и сотрудников культурно-досугового центра Севского района на концерт в Брянск.

По данным прокуратуры, после аварии за медицинской помощью обратились 10 пассажиров микроавтобуса. В СКР уточнили, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

